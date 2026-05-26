Milan a caccia del nuovo allenatore: nel mirino Iraola, Xavi, Glasner e Pochettino

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Il Milan, nel giro di una settimana, sceglierà il nuovo allenatore rossonero al posto di Allegri: piacciono Iraola, Xavi, Glasner e Pochettino

Con l'addio ufficializzato ieri di Massimiliano Allegri, licenziato insieme a Furlani, Tare e Moncada, il Milan è ora alla ricerca di un nuovo allenatore. Una scelta verrà fatta nel giro di pochi giorni e, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, i nomi su cui i rossoneri starebbero riflettendo in modo particolare sono quelli di Andoni Iraola, che in questo momento riscuote grandi consensi in via Aldo Rossi, Xavi, che ha già allenato un top club come il Barcellona, Oliver Glasner, il quale lascerà il Crystal Palace dopo la finale di Conference League di domani, e Mauricio Pochettino, attuale ct degli Stati Uniti di Christian Pulisic. Attenzione però alle sorprese perché sono tanti gli intermediari e gli agenti che stanno proponendo anche altri profili.

Gerry Cardinale ha ben in mente che tipo di allenatore vuole per il suo Milan: vuole infatti un tecnico che abbia la filosofia opposta a quella di Max Allegri, dunque sta cercando un profilo che proponga un calcio offensivo, moderno e di grande pressione. In prima fila ci sarebbe Iraola che è reduce da un grande lavoro sulla panchina del Bournemouth: lo spagnolo avrebbe già avuto un contatto con il numero uno di RedBird.