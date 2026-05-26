Tuttosport in prima pagina: "Il Milan caccia tutti. La Juve no"

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Tuttosport apre in prima pagina con le due grandi deluse della Serie A: Milan e Juventus che stanno affrontando il fallimento sportivo in modo diverso

"Il Milan caccia tutti. La Juve no": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport. Milan e Juventus sono le due grandi deluse del finale di campionato visto che entrambe sono rimaste fuori dalla Champions League. Ieri è arrivato un duro comunicato di RedBird che ha annunciato il licenziamento del tecnico Massimiliano Allegri, dell'ad Giorgio Furlani, del ds Igli Tare e del dt Geoffrey Moncada. Per il ruolo di nuovo allenatore il primo nome sondato è quello di Andoni Iraola, mentre per quello di direttore sportivo rispunta il nome di Fabio Paratici.

Se al Milan è iniziata una vera e propria rivoluzione, alla Juventus sono per ora tutti ancora al proprio posto. John Elkan riflette sulla conferma dell'ad Comolli, ma non vorrebbe cambiare nuovamente. Cresce intanto il nervosismo di Luciano Spalletti.