Gazzetta: "Calvelli uomo chiave, ma non sarà lui l’ad". No al ritorno di Galliani
In merito al futuro societario del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Calvelli uomo chiave, ma non sarà lui l’ad". Gerry Cardinale ha iniziato una vera e propria rivoluzione nel club rossonero e accanto a lui ci sono Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, e Massimo Calvelli, membro del Cda rossonero e dirigente del fondo americano. Quest'ultimo avrà un ruolo centrale nel nuovo Milan, ma non sarà lui a prendere il posto di Giorgio Furlani come amministratore delegato del Diavolo.
Nelle ultime settimane si è parlato spesso del possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani, ma così non sarà perchè l'ex ad milanista viene considerato una scelta che guarda nello "specchietto retrovisore" e non in avanti. La società vuole inserire in dirigenza una figura più giovane.
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