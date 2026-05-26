Milan, niente ritorno al passato: non tornerà nè Galliani, nè Maldini

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Nel nuovo Milan che ha in mente Gerry Cardinale non c'è spazio per i ritorni in rossonero di Adriano Galliani e di Paolo Maldini

Nelle ultime settimane, si è parlato spesso del ritorno al Milan di Adriano Galliani e di Paolo Maldini, ma così non sarà. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega: "Non torneranno né Adriano Galliani che ha visto qualche mese fa né Paolo Maldini, grandissimo campione, che ha il rispetto di Cardinale e sarebbe una soluzione facile per accontentare i tifosi furiosi, ma nella visione del proprietario ha dimostrato di non volere fare squadra. Niente ritorni al passato".

MALDINI, FUTURO IN TURCHIA?



In questi giorni, Paolo Maldini è stato in visita a Istanbul per incontrare Hakan Safi, uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce, con cui ha potuto parlare e discutere di calcio e strategie. La leggenda rossonera ha pubblicato alcune foto e un messaggio sul proprio profilo Instagram per raccontare il suo fine settimana: "Splendido periodo trascorso a Istanbul con Hakan Safi. Una mente calcistica brillante, un leader appassionato e, cosa più importante, un vero amico. Abbiamo avuto grandi discussioni sul calcio e sono sicuro che continueremo a condividere molti altri momenti insieme in futuro".