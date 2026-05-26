L'apertura della Gazzetta: "Fuori tutti. Milan, la rivoluzione di Cardinale"

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La Gazzetta dello Sport apre questa mattina con la rivoluzione al Milan di Cardinale che ha licenziato Allegri, Furlani, Tare e Moncada

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Fuori tutti. Milan, la rivoluzione di Cardinale". Dopo la mancata qualificazione in Champions League, Gerry Cardinale ha iniziato una vera e propria rivoluzione nel club rossonero: licenziati Max Allegri, l'ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare e il dt Geoffrey Moncada. Zlatan Ibrahimovic, ancora al centro della contestazione dei tifosi, avrà un ruolo centrale nel nuovo Milan. Per il futuro della panchina milanista, dove arriverà un allenatore innovativo e giochista, si fanno i nomi di Iraola e Xavi.

Questo il comunicato di RedBird Capital Partners dopo la conclusione della stagione 2025/26: "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A.

Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile.

È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club.

Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".