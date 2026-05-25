Milan, Cardinale resta in città: serve trovare ordine in una società divisa in correnti e lacerata da lotte intestine

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Saranno ore e giorni caldissimi in casa rossonera dove Cardinale dovrà dare il via ad una nuova rivoluzione dopo la mancata qualificazione in Champions

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola oggi, Gerry Cardinale, sbarcato ieri a Milano per assistere a San Siro all'ultima partita della stagione contro il Cagliari, resterà in città perchè ci sono troppe cose da sistemare dopo l'ennesima annata fallimentare del suo Milan che ha mancato clamorosamente la qualificazione in Champions League. Serve trovare ordine in una società divisa in correnti e lacerata da lotte intestine e un ruolo importante nella riorganizzazione societaria l'avrà Massimo Calvelli, membro del Cda rossonero e dirigente di RedBird.

La rivoluzione sarà totale e riguarderà tutti: l'ad Giorgio Furlani andrà via, così come il dt Geoffrey Moncada che ha offerte dal Siviglia e dal Marsiglia dopo aver già rifiutato il Nizza. Anche il ds Igli Tare saluterà, mentre verrà ridimensionato il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, il cui aggio d’azione dovrebbe limitarsi allo sviluppo di progetti commerciali negli Stati Uniti. Il Milan cambierà poi anche guida tecnica perchè Max Allegri non ha saputo raggiungere l'obiettivo per il quale era stato preso, vale a dire qualificarsi in Champions League.