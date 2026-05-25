Il Corriere dello Sport sul Milan: "Il disastro è completo"

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La sconfitta contro il Cagliari ha spento definitivamente le speranze di qualificazione alla prossima Champions League

Il Milan esce dalla stagione con più domande che certezze. La sconfitta contro il Cagliari ha spento definitivamente le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, trasformando quello che doveva essere un anno di conferme in una delle delusioni più pesanti degli ultimi tempi per il mondo rossonero. Un obiettivo considerato fondamentale è sfumato tra errori, occasioni perse e una fragilità emersa con continuità nei momenti decisivi del campionato.

La sensazione è che il Milan abbia smarrito sé stesso proprio quando serviva il salto di qualità. La partita di ieri ne è stata l’ennesima dimostrazione: una squadra poco lucida, incapace di reagire alle difficoltà e troppo vulnerabile dal punto di vista mentale. Limiti che si sono trascinati per tutta la stagione e che hanno impedito ai rossoneri di mantenere il livello necessario per restare tra le prime d’Europa. Per una società che punta stabilmente ai vertici, il mancato accesso alla Champions rappresenta molto più di un semplice passo falso.

La reazione dell’ambiente non si è fatta attendere. La contestazione dei tifosi è rivolta soprattutto verso la dirigenza, finita nel mirino per scelte ritenute insufficienti a costruire una squadra realmente competitiva. Cresce la richiesta di cambiamenti importanti e il clima attorno al club lascia intuire che l’estate potrebbe portare una vera rivoluzione. Dalle strategie societarie alle decisioni tecniche, tutto sembra destinato a essere rivalutato. Perché il Milan, dopo una stagione conclusa senza il traguardo minimo, non può permettersi di restare fermo.

Il Corriere dello Sport, stamattina, offre un ampio approfondimento sui rossoneri: "Milan, il disastro è completo". E ancora: "Il Cagliari passa con Borrelli e Rodriguez, Allegri chiude con l'Europa League".