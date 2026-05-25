Clamoroso Milan: niente Champions! La Gazzetta in apertura: "Fuori"

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L’esclusione dalla prossima Champions League rappresenta un fallimento pesante, forse il più amaro degli ultimi anni

Una serata da dimenticare per il Milan! L’esclusione dalla prossima Champions League rappresenta un fallimento pesante, forse il più amaro degli ultimi anni. La caduta di ieri contro il Cagliari ha certificato la fine di una stagione nata con ambizioni elevate e chiusa invece tra delusione, rabbia e contestazione. I rossoneri avevano l’obbligo di conquistare il pass europeo più importante, non solo per prestigio ma anche per dare continuità a un progetto che avrebbe dovuto riportare stabilmente il club ai vertici del calcio europeo. Invece il traguardo è sfumato nel modo peggiore, lasciando dietro di sé una sensazione di incompiutezza che oggi travolge squadra, allenatore e dirigenza.

A pesare non è soltanto il risultato maturato contro il Cagliari, ma l’impressione di una squadra che nel momento decisivo della stagione si è sciolta sotto pressione. Troppi passi falsi, troppe occasioni mancate, troppa fragilità mentale per una società che porta sulle spalle la storia e le ambizioni del Milan. La sconfitta di ieri è diventata così il simbolo di un’annata vissuta costantemente in equilibrio precario, senza mai dare la sensazione di poter davvero competere con continuità ai massimi livelli.

Il malcontento, inevitabilmente, si è spostato anche fuori dal campo. La tifoseria punta il dito contro la dirigenza, accusata di aver costruito una squadra incompleta e di non aver saputo correggere gli errori durante la stagione. Le proteste crescono, il clima attorno al club è sempre più teso e l’idea condivisa è che serva una svolta profonda. Per questo nelle prossime settimane potrebbe aprirsi una vera rivoluzione: dall’assetto tecnico alle strategie di mercato, fino alle responsabilità ai vertici della società. Perché fallire la qualificazione in Champions, per il Milan, non può essere considerato un semplice incidente di percorso.

La Gazzetta dello Sport stamattina in edicola offre una prima pagina che non lascia spazio a particolari interpretazioni: "Milan e Juve fuori, festa Roma e Como". Ai rossoneri bastava vincere col Cagliari, ma perdono in maniera clamorosa e non raggiungono l'obiettivo stagionale.