Milan, Cardinale arriva oggi a Milano e parlerà alla squadra prima del match contro il Cagliari

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Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, oggi Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, arriverà a Milano e prima della gara contro il Cagliari, decisiva per la corsa Champions del Diavolo, parlerà alla squadra rossonera, proprio com'era successo anche domenica scorsa prima della sfida contro il Genoa. Il patron milanista vuole stare vicino al gruppo di Max Allegri e dargli la carica giusta in vista della partita più importante della stagione. Se il Milan dovesse vincere, avrebbe la certezza di partecipare alla Champions League 2026-2027.

MILAN-CAGLIARI: SAN SIRO RISPONDE PRESENTE

Questa sera i rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno nelle mura amiche il Cagliari di Fabio Pisacane. Una partita cruciale per i padroni di casa, ancora impegnati nella corsa Champions, e padroni del loro destino visto che, in caso di vittoria, a prescindere dai risultati degli altri campi i rossoneri si qualificherebbero alla prossima Champions League. Nonostante la contestazione rivolta alla società da parte del tifo organizzato rossonero e non solo, domani a San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, saranno 74mila i supporter che proveranno a spingere il diavolo ad una vittoria che sarebbe fondamentale. Ennesimo atto d'amore da parte degli appassionati rossoneri che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra.