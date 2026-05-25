Milan, niente Champions! Il CorSport in prima pagina: "Ammazzagrandi"

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La sconfitta contro il Cagliari ha sancito il fallimento di un’annata che avrebbe dovuto rappresentare un passo avanti nel percorso di crescita del club

Il Milan chiude la stagione nel peggiore dei modi, travolto dalla delusione e fuori dalla prossima Champions League. La sconfitta contro il Cagliari ha sancito il fallimento di un’annata che avrebbe dovuto rappresentare un passo avanti nel percorso di crescita del club e che invece lascia soltanto amarezza e forti dubbi sul futuro. L’obiettivo europeo era considerato imprescindibile, sia per il valore sportivo sia per il peso economico e simbolico che la competizione ha per una società come quella rossonera. Restarne esclusi significa ridimensionare ambizioni e certezze.

A rendere ancora più pesante il verdetto non è soltanto il ko maturato ieri sera, ma il modo in cui è arrivato. Ancora una volta il Milan ha mostrato limiti caratteriali e mancanza di continuità, confermando i problemi che hanno accompagnato la squadra per gran parte della stagione. Nei momenti decisivi, quando sarebbe servita personalità, i rossoneri si sono smarriti, incapaci di reagire e di trasmettere la sensazione di poter controllare il proprio destino. Un copione ripetuto troppe volte durante l’anno.

La delusione dei tifosi si è rapidamente trasformata in contestazione. Nel mirino è finita soprattutto la dirigenza, accusata di errori nella costruzione della rosa e di una gestione che non avrebbe saputo garantire qualità e stabilità sufficienti per restare ai vertici. L’ambiente è teso e il sentimento dominante è che il ciclo attuale sia arrivato a un punto di rottura. Ecco perché nelle prossime settimane il Milan potrebbe andare incontro a cambiamenti profondi, sia sul piano tecnico sia a livello societario. Dopo una stagione conclusa senza l’obiettivo minimo, l’idea di una rivoluzione appare ormai più di una semplice ipotesi.

Ne parla anche il Corriere dello Sport in prima pagina, che analizza così la caduta di Milan e Juventus: "Ammazzagrandi". Rossoneri e bianconeri sono fuori dalla massima competizione europea, è festa invece per Roma e Como.