Verso Milan-Cagliari: Modric partirà dalla panchina, Jashari titolare

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Modric non partirà dal primo minuto stasera contro il Cagliari: nelle prove tattiche di ieri, Allegri ha provato Jashari davanti alla difesa

Luka Modric sembrava destinato a tornare titolare questa sera contro il Cagliari, ma non sarà così: il campione croato partirà infatti dalla panchina, con Ardon Jashari che agirà dal primo minuto come regista davanti alla difesa. A riferirlo è stamattina Tuttosport che aggiunge che lo svizzero avrà ai suoi fianchi Youssouf Fofana e Adrien Rabiot. L'ex Real Madrid entrerà poi probabilmente a partita in corso e lo farà indossando una speciale maschera in carbonio per proteggere lo zigomo sinistro fratturato a fine aprile durante il match contro la Juventus in seguito ad uno scontro di gioco con Manuel Locatelli.

MILAN-CAGLIARI: LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

Il giorno dell'ultima giornata di campionato è arrivato, i rossoneri questa sera scenderanno in campo per affrontare il Cagliari di Pisacane. Sardi che non hanno niente da chiedere da questa partita, vista la salvezza matematica, padroni di casa che invece si giocano letteralmente la stagione perché, in caso di vittoria, conquisterebbero la qualificazione alla prossima Champions League. Vediamo quali sono le probabili scelte dell'allenatore del Milan.

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 30 Jashari 12 Rabiot 33 Bartesaghi

7 Gimenez 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 57 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan 4 Ricci, 14 Modric, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 10 Leao.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: //

Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Gabbia

Squalificati: //

Ballottaggi: Athekame 35%-Saelemaekers 65%