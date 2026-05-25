Max, c'è aria di addio. La Gazzetta conferma: "Allegri ora è in bilico"

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La Gazzetta dello Sport conferma questa mattina l'anticipazione di ieri sera di Milannews.it subito dopo la sconfitta del Milan contro il Cagliari e titola così stamattina: "Allegri ora è in bilico". Dopo una sola stagione potrebbe essere già finita la seconda avventura sulla panchina del Diavolo del tecnico livornese. In queste ore la proprietà sta decidendo il destino dell'allenatore che non ha raggiunto l'obiettivo che gli era stato chiesto, vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo il match di ieri, Allegri ha dichiarato in conferenza stampa: "Siamo delusi, amareggiati per la mancata Champions, però bisogna accettare il verdetto del campo, perché - non è il momento di fare ora delle valutazioni - andranno fatte valutazioni a 360 gradi senza ridurre tutto alla partita di stasera. Abbiamo fatto un girone di ritorno non bello. Ci sono mancata energie nervose. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente nulla, anzi li ho ringraziati perché hanno sempre messo il cuore in campo. La classifica è ciò che meritiamo.

Se ho pensato alle dimissioni? Fare l'analisi ora della partita e degli errori tecnici... Ci sono stati sicuramente. Ma, quando tutto finisce, bisogna avere la lucidità e la freddezza di analizzare il tutto. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica. Quello che abbiamo fatto è stato il massimo, quindi non c'è da rimproverare niente ai ragazzi. Ora non so spiegare questo crollo. Ma sicuramente avevamo meno energie nervose, altrimenti non perdi cinque partite in casa. Non ho trovato soluzioni? Sicuramente dovevo trovarle io la soluzione, sono io il responsabile. Però, quando sei al Milan, è molto più difficile giocare le partite decisive. Ci siamo sciolti dopo l'1-0".