Da Modric e Rabiot a Leao e Pulisic fino a Maignan: anche il loro futuro sarà lontano dal Milan?

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Senza la Champions e il probabile addio di Allegri, diversi giocatori potrebbero salutare il Milan. In bilico Modric, Rabiot, Leao, Pulisic e Maignan

La rivoluzione nel Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League potrebbe non riguardare solo la dirigenza e l'allenatore, ma anche la rosa milanista. Senza la partecipazione alla massima competizione europea per club e con il probabile addio di Max Allegri, potrebbero salutare anche alcuni suoi fedelissimi, in primis Luka Modric, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, e Adrien Rabiot, che l'estate scorsa era stato voluto fortemente dal tecnico livornese.

Ma non è finita qui perchè, secondo La Gazzetta dello Sport, a salutare potrebbe essere anche altri giocatori importanti della rosa: qualcosa sembra essersi rotto, per esempio, tra Rafael Leao, il Milan e i suoi tifosi. La sua stagione è stata troppo altalenante e ora è probabile un suo addio dopo sette anni in rossonero. La società valuterà le offerte che arriveranno: per ora ci sono stati solo un sondaggio del Fenerbahçe e qualche manifestazione d'interesse del Manchester United. Anche Christian Pulisic, che non segna dal 28 dicembre 2025, potrebbe chiudere la sua esperienza al Milan, tenendo conto anche del fatto che il rinnovo di contratto, nonostante le tante voci e indiscrezioni, non è mai arrivato. Attenzione infine anche alla situazione di Mike Maignan, che ha prolungato nei mesi scorsi, ma, come altri, senza Allegri potrebbe decidere anche lui di guardarsi intorno.