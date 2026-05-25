Debacle del Milan! Il QS in prima pagina: "Che disastro"

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La sconfitta contro il Cagliari ha messo il punto su un campionato vissuto al di sotto delle aspettative, lasciando il club fuori dalla competizione europea

La stagione del Milan si chiude tra amarezza e polemiche, con l’eliminazione dalla corsa Champions che assume i contorni di un fallimento difficile da ignorare. La sconfitta contro il Cagliari ha messo il punto finale su un campionato vissuto ben al di sotto delle aspettative, lasciando il club fuori dalla competizione europea più importante e aprendo inevitabilmente una fase di riflessione profonda sul futuro della società rossonera.

Fin dall’inizio dell’anno, la qualificazione in Champions League era stata indicata come l’obiettivo minimo da raggiungere. Non centrarlo significa fare i conti con conseguenze pesanti, sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo dell’immagine. Ma più del risultato in sé, a deludere è stato il percorso: un Milan troppo discontinuo, incapace di trovare equilibrio e continuità nei momenti decisivi della stagione. Anche ieri, nella partita che valeva tutto, la squadra ha dato l’impressione di non avere né la forza né la personalità per reagire alle difficoltà.

La delusione della tifoseria si è rapidamente trasformata in rabbia. Le critiche si sono concentrate soprattutto sulla dirigenza, accusata di aver commesso errori nella gestione tecnica e nella costruzione della rosa. In molti chiedono adesso una svolta netta, convinti che il progetto attuale abbia bisogno di essere rifondato per evitare un ulteriore ridimensionamento. Il clima attorno al Milan è teso e le prossime settimane potrebbero portare decisioni importanti, tra possibili cambiamenti in società, valutazioni sul futuro dello staff tecnico e una nuova strategia sul mercato. Perché un club con la storia del Milan non può considerare normale restare fuori dalla Champions League.

Ne parla anche l'edizione odierna del QS, che si sofferma sulla pesante delusione sia del Diavolo che della Juventus: "Che disastro", un titolo che non lascia spazio a ulteriori interpretazioni.