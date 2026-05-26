Milan, nel giro di una settimana il nuovo allenatore: no Conte, ecco i nomi nel mirino del Diavolo

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Dopo gli addii di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, nel giro di una settimana il Milan punta a prendere il nuovo tecnico. Il modello d’ispirazione è Fabregas

La rivoluzione rossonera è iniziata e il primo passo dopo i licenziamenti di Allegri, Furlani, Tare e Moncada sarà la scelta del nuovo allenatore nel giro di una settimana. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che di sicuro non sarà Antonio Conte perchè i rossoneri stanno cercando un tecnico diverso, il modello d’ispirazione è Fabregas del Como. Dunque, nel mirino del Diavolo c'è gente come Xavi, Iraola del Bournemouth, Italiano del Bologna, Marco Silva del Fulham, e Thiago Motta.

Si tratta di allenatori con una filosofia completamente diversa da quella di Allegri, accusato da Cardinale di aver troppo spesso abbia giocato più per non perdere, con un modulo, il 3-5-2, che non ha valorizzato la rosa e in particolare alcuni giocatori come Christian Pulisic che ha segnato l'ultimo gol il 28 dicembre. La mancata qualificazione in Champions League ha fatto precipitare la situazione e così il livornese è stato esonerato.