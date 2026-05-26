Tuttosport: "Iraola primo in lista e già sondato. Per l’area tecnica rispunta Paratici"

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Il Milan cerca sia un nuovo allenatore che un nuovo ds. Per la panchina contatti con Iraola, per il post-Tare potrebbe tornare di moda Paratici

Tuttosport in edicola oggi titola così sul Milan che, dopo gli addii di Max Allegri e Igli Tare, dovrà presto scegliere un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo: "Iraola primo in lista e già sondato. Per l’area tecnica rispunta Paratici". Gerry Cardinale vuole un profilo "alla Fabregas" e per questo tra i nomi che piacciono di più c'è quello di Andoni Iraola, tecnico basco che ha portato il Bournemouth in Europa e che sarebbe stato già contattato dal Diavolo.

Per quanto riguarda il ruolo di ds al posto di Tare, potrebbe tornare di moda il nome di Fabio Paratici che attualmente lavora per la Fiorentina. Già lo scorso anno il Milan era stato ad un passo dall'ex Juventus, ma poi tutto saltò poco prima della firma per alcuni problemi legati alla squalifica che il dirigente stava ancora scontando. Attenzione però anche al profilo di Bezhani del Tolosa.