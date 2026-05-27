Iraola e Xavi in prima fila, il CorSport: "In 7-10 giorni Cardinale e Ibra fanno il tecnico"

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Il basco Iraola e il catalano Xavi in primi due nomi per la panchina del Milan secondo il CorSport: Cardinale e Ibra al lavoro in prima persona

Rivoluzione Milan in pieno corso di svolgimento anche se per ora, dopo i quattro esoneri in un colpo di lunedì scorso, non ci sono state altre comunicazioni ufficiali per riempire le quattro importanti caselle rimaste vuote. Considerando che siamo già a fine maggio e che Zlatan Ibrahimovic sarà impegnato come opinionista in televisione per i Mondiali nordamericani, sarebbe anche il caso di sbrigarsi. Il primo tassello, un po' sorprendentemente, sembra essere quello del tecnico, anche prima di CEO e direzione sportiva o tecnica.

Il Corriere dello Sport questa mattina incentra la propria riflessione su due nomi principali. Titola il quotidiano sportivo: "Scatto Milan, oltre Xavi c'è Iraola". Nè Cardinale, nè Ibra sono più a Milano ma stanno lavorando alla scelta: "I due uomini RedBird sono ripartiti. Il catalano ha appeal internazionale. Il basco è stakanovista e meticoloso". E poi ancora si legge: "In 7-10 giorni Cardinale e Ibra fanno il tecnico. Poi il mercato". Per quanto riguarda Iraola viene riportato che al momento è il candidato più forte, tanto che l'allenatore avrebbe congelato anche la pista Crystal Palace al momento; per quanto concerne Xavi è un'idea sponsorizzata più da Ibra, che lo ha avuto come compagno di squadra al Barça.