Ibra centrale, il CorSport: "È stato l'ispiratore del colpo di spugna"

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Zlatan Ibrahimovic, forte del suo ruolo in RedBird, ha riacquisito potere nello schema rossonero: guida la rivoluzione di Cardinale

Zlatan Ibrahimovic, dopo che di fatto in quest'ultima stagione è stato messo da parte in ambito decisionale, si è preso la sua "rivincita" e oggi è l'unica figura rimasta in piedi, forte del suo rapporto personale con il proprietario rossonero Gerry Cardinale e soprattutto del suo ruolo all'interno dell'organigramma di RedBird Capital Partners. È lui il Masaniello del manager americano, l'uomo che sta guidando e guiderà in prima persona questa rivoluzione milanista che, peraltro, da lui stesso è stata ispirata.

O almeno questo è quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport che dedica al dirigente svedese un pezzo di approfondimento, dal titolo: "Ci pensa Zlatan dagli States". Poi viene specificato quanto scrivevamo: "È stato l'ispiratore del colpo di spugna. Se ne va per un mese, seguirà tutto da fuori". Nel sottotitolo si legge inoltre: "Opinionista al Mondiale, rivoluzionerà il Milan insieme a Calvelli, Ayre (ex Reds) come CEO, e Congerton (ex Atalanta) come direttore sportivo". I tempi sono strettissimi, considerando anche il suo impegno in Nord America: entro settimana prossima tutte le caselle dovranno essere riempite per provare a dare credibilità a questo progetto.