La Gazzetta prova a riabilitare l'Europa League: "Con la vittoria 60-70 milioni"

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L'Europa League è una delusione ma può essere trasformata in un'opportunità: se si alza la coppa si può ridurre lo scarto economico con la Champions

Da qui a settembre, quando il Milan tornerà a giocare in Europa, anche se in quella meno prestigiosa, manca ancora tanto tempo e soprattutto un'intera programmazione estiva. Eppure, passato qualche giorno dalla delusione cocente di non essere andati in Champions League, questa mattina la Gazzetta dello Sport, forse per consolare i tifosi di Milan e Juventus, cerca di riabilitare il ruolo che può avere l'Europa League, specialmente dal punto di vista economico se arrivi in fondo.

La rosea stamattina titola così: "Altro che la Champions. Ma con la vittoria 60-70 milioni". Se si riuscisse ad andare fino in fondo, il premio sarebbe comunque cospicuo e inoltre ti garantirebbe un posto automatico per l'anno successivo nell'Europa che conta. Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "L'Europa League può permettere a Vecchia Signora e Diavolo di ridurre il gap con l'altra coppa". Inoltre, quantomeno a livello di blasone, a oggi Milan e Juventus sono in prima fascia e le squadre più quotate. Le formazioni più insidiose sono quelle inglesi, però inesperte, come anche il Bayer Leverkusen, il Marsiglia e la Real Sociedad.