C'è Iraola all'orizzonte: tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola

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Nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi pubblicati oggi, per il Milan si parla diffusamente di Andoni Iraola come nuovo tecnico

Andoni Iraola, a oggi, è il candidato più forte per la panchina del Milan. Ancora non si ha la certezza su chi sarà il CEO del club o il direttore sportivo, ma il club sta dando seguito ai contatti avvenuti già nei giorni scorsi con il tecnico basco in uscita dal Bournemouth. Per questo anche oggi le principali testate sportive nelle loro prime pagine parlano proprio dell'allenatore spagnolo in maniera insistente: non più solo come un nome ma come una possibilità molto concreta.

La Gazzetta dello Sport apre e pone in primo piano il tecnico. Il titolo recita: "Avanti Iraola. Il Milan accelera per il nuovo allenatore". Nel sottotitolo si entra nel merito: "Cardinale e Ibrahimovic a Londra hanno già visto il tecnico spagnolo della rivelazione Bournemouth. Presto un altro incontro". La rosea fa anche il punto su alcuni membri della squadra: "Leao resta. Il portoghese non vuole lasciare Milano. Modric verso l'addio. Luka pensa al ritiro dopo il Mondiale".

Nel taglio laterale il Corriere dello Sport questa mattina apre così: "Rivoluzione totale. Milan, Iraola è pronto a dire sì". Successivamente viene aggiunto nel sottotitolo: "È sprint con Xavi. Cardinale punta Ayre come CEO. Nuovo ds, favorito Congerton". Anche Tuttosport dedica spazio al Milan in taglio laterale e il tema è sempre lo stesso: "Rivoluzione Cardinale. Avanti Iraola in un Milan di stranieri". Poi prosegue: "Nuovi incontri a Londra con l'allenatore del Bournemouth. Per gli incarichi dirigenziali si guarda fuori dall'Italia, anche se Paratici rimane sullo sfondo. Grana Leao che non accetta Arabia e Turchia". Anche il QS parla del tecnico basco aprendo il suo programma: "Nuovo Milan, Iraola in pole. Club da rifare: Xavi e van Bommel altre opzioni per la panchina".