Tuttosport: "A tutta forza su Iraola. Alternative: più Glasner di Xavi"

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Iraola è il primo nome sulla lista di Cardinale e Ibrahimovic per il ruolo di tecnico rossonero: ormai è chiaro. Diverse le alternative

Non c'è tempo da perdere per il Milan che, dopo aver licenziato le quattro figure più importanti del club nella giornata di lunedì, si è già messo alla ricerca dei nuovi volti che cercheranno di riportare la società rossonera a vincere. A guidare e supervisionare tutto c'è Gerry Cardinale che aveva promesso grandi cambiamenti. A coadiuvarlo soprattutto Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ma anche Massimo Calvelli, che per il fondo americano si occupa del lato sportivo a 360 gradi.

Il primo punto da cui Cardinale e Ibra sembra che vogliano partire è quello legato al nuovo allenatore. C'è un nome più di altri in pole position, come ricorda questa mattina Tuttosport: "Milan, a tutta forza su Iraola". Nell'occhiello si legge il punto attuale con l'allenatore basco: "Nuovi incontri a Londra con l'ex tecnico del Bournemouth, con il quale Cardinale, Ibra e Calvelli si erano già visti il 15 maggio. È lui il prescelto per la panchina, ma c'è da battere la concorrenza di Crystal Palace, Newcastle, Bayer Leverkusen e Benfica". Per questo il Diavolo ha sul tavolo anche i nomi di altri candidati: "Il club rossonero offre un triennale con ingaggio da 4 milioni più bonus. Alternative: più Glasner di Xavi. Van Bommel e Inigo Perez sullo sfondo".