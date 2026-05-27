E i giocatori? Gazzetta: "Leao vuole restare, Modric pensa al ritiro"

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Quale sarà il destino di Rafael Leao e Luka Modric con il Milan? Il portoghese vuole restare in rossonero, il croato pensa al ritiro post-Mondiale

Il primo passo per il Milan è quello di trovare i rimpiazzi giusti e desiderati per i quattro ruoli attualmente scoperti: allenatore, direttore sportivo, direttore tecnico e CEO del club. Questa è la priorità assoluta di questa prima settimana di rivoluzione targata RedBird: il duo Gerry Cardinale-Zlatan Ibrahimovic è già al lavoro su ognuno di questi fronti e in dieci giorni pensa di poter avere in mano tutti i nomi del caso. Solo a quel punto si penserà alla costruzione della rosa. Alcuni giocatori, però, iniziano a riflettere sin da ora sul loro futuro. Due su tutti: Rafael Leao e Luka Modric.

Portoghese e croato sono i protagonisti del pezzo di oggi sulla Gazzetta dello Sport che recita così sul futuro di entrambi: "Diavolo a due facce. Mondiale e poi ritiro, Modric ci pensa. Leao solo Milan". Nel sottotitolo del pezzo si va ancora più nel dettaglio della questione: "Il croato riflette dopo il fallimento Champions e l'addio di Allegri. Rafa piace all'estero ma vuole restare". Entrambi saranno al Mondiale: per l'ex Real potrebbe essere un tour d'addio al calcio, per il portoghese l'occasione di rilanciarsi. Il numero 10, nonostante qualche primo interessamento da Arabia o Turchia, non ha intenzione di andarsene e o avrebbe già comunicato anche a Ibrahimovic.