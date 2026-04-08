Pulisic, dove sei finito? La preoccupante parabola di Capitan America. E il rinnovo è congelato

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La settimana del Milan è cominciata col sapore amaro di una rimonta che ora sembra essere sempre più utopica. La sconfitta esterna in quel di Napoli ha complicato e spento i sogni del Diavolo, troppo lontano dall'Inter e che adesso si è visto scavalcare proprio dai partenopei. Ma oltre alla sconfitta in sé, quello che preoccupa in casa rossonera è il preoccupante rendimento di Christian Pulisic.

Ne parla questa mattina la Gazzetta dello Sport. Tracciare un focus sul momento dell'attaccante americano è molto complicato. Non rendimento, più che rendimento. E' complicato analizzare quanto sta vivendo Pulisic, soprattutto perché forse - per la prima volta da quando è arrivato in Italia - si trova in un momento da cui sembra difficile uscire. C'è un tunnel e la luce d'uscita non si vede.

E pensare che il 2025 era cominciato sotto una buona stella, gol e assist come sempre aveva abituato dalle parti di San Siro. Poi, con l'alba del nuovo anno, la luce pian piano si è affievolita. Diventando sempre meno luminosa. Sono più di tre mesi adesso, e la discontinuità di Capitan America comincia ad essere preoccupante.

Un calo tecnico-tattico a cui nessuno era abituato. Una situazione in standby così come il rinnovo di contratto, da capire quale sarà il futuro di un calciatore che è sempre stato felice di essere al Milan, ha sempre dato tutto. In questo momento, però, qualcosa sembra essersi inceppato. Ed è strano scrivere ciò, soprattutto perché stiamo parlando di un attaccante che, dal suo arrivo a Milano, ha siglato 42 gol in 128 partite, mettendo il suo personale timbro su molti successi rossoneri.

Quest'anno prima il nuovo modulo, poi i vari problemi fisici: una catena di eventi che hanno soltanto peggiorato la situazione, amplificando i suoi problemi. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, il Milan spera di ritrovare il suo supereroe, quel Capitan America che al Milan ha sempre avuto un ruolo da protagonista, e che adesso si trova nei panni scomodi di attore secondario, non protagonista.