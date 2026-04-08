Il Milan pensa al prossimo turno: il programma completo della 32^ giornata
Una Pasqua da dimenticare per il Milan, sportivamente parlando. I rossoneri hanno chiuso il fine settimana di festa, nella serata di Pasquetta, con una sconfitta pesante in casa del Napoli, capace così di superare il Diavolo al secondo posto in classifica. La squadra di Allegri conserva ancora sei punti di vantaggio sul quinto posto ma adesso è importantissimo non sbagliare più, anche perché il calendario non è così clemente. La testa deve essere subito rivolta al prossimo weekend quando, sabato alle 18 a San Siro, verrà a far visita l'Udinese. Di seguito il menù integrale della prossima giornata.
SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO
Venerdì 10/04
ore 20.45, Roma-Pisa
Sabato 11/04
ore 15, Torino-Hellas Verona
ore 15, Cagliari-Cremonese
ore 18, Milan-Udinese
ore 20.45, Atalanta-Juventus
Domenica 12/04
ore 12.30, Genoa-Sassuolo
ore 15, Parma-Napoli
ore 18, Bologna-Lecce
ore 20.45, Como-Inter
Lunedì 13/04
ore 20.45, Fiorentina-Lazio
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