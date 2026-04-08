Champions, vincono di misura Bayern e Arsenal: oggi l'andata degli altri due quarti
La Champions League è tornata e lo ha fatto con il botto. Ieri sera si sono giocate le gare di andata dei primi due quarti di finale. Due vittorie in trasferta: il Bayern Monaco ha battuto il Real Madrid al Bernabeu per 1-2, grazie alle reti di Luis Diaz e Harry Kane, con Mbappè che ha tenuto ancora viva una piccola speranza di qualificazione; l'Arsenal ha faticato non poco a Lisbona in casa dello Sporting Club ma poi ha scardinato la porta nel primo minuto di recupero del secondo tempo grazie al gol di Havertz.
Andata
MARTEDÌ 7 APRILE
ore 21, Real Madrid (SPA) - Bayern Monaco (GER) 1-2
ore 21, Sporting Club (POR) - Arsenal (ING) 0-1
MERCOLEDÌ 8 APRILE
ore 21, Barcellona (SPA) - Atletico Madrid (SPA)
ore 21, Paris Saint-Germain (FRA) - Liverpool (ING)
Ritorno
MARTEDÌ 14 APRILE
ore 21, Atletico Madrid (SPA) - Barcellona (SPA)
ore 21, Liverpool (ING) - Paris Saint-Germain (FRA)
MERCOLEDÌ 15 APRILE
ore 21, Bayern Monaco (GER) - Real Madrid (SPA)
ore 21, Arsenal (ING) - Sporting Club (POR)
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