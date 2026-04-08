Ieri si è rivisto Gabbia in gruppo: oggi prevista una sessione pomeridiana a Milanello

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Non c'è stato tempo per leccarsi le ferite al centro sportivo di Milanello ieri, nel day after della sconfitta brutta e dura da digerire contro il Napoli al "Maradona". I rossoneri, tornati nella notte tra lunedì e martedì a Milano, si sono subito messi al lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri e del suo staff per preparare la sfida contro l'Udinese che si giocherà a San Siro alle ore 18 il prossimo sabato: un'occasione per ripartire che la formazione milanista dovrà sfruttare senza appelli e con decisione.

La squadra ieri ha svolto una seduta di scarico, come accade sempre le giornate successive a una partita. La nota lieta è il ritorno di Matteo Gabbia in gruppo, annunciato dallo stesso club tramite alcune foto pubblicate sui profili social. Il centrale rossonero si era fermato nel riscaldamento di Milan-Parma e l'ultima sua presenza risale al pareggio 1-1 contro il Como. Oggi la squadra inizierà il vero e proprio lavoro in vista della prossima partita: sessione pomeridiana con Allegri che dovrà capire come sbloccare i suoi cinque attaccanti a digiuno da troppo tempo.