Serie A, la classifica aggiornata: Milan terzo a +6 dal quinto posto
lI turno pasquale di campionato è stato molto amaro per il Milan: ha vinto l'Inter in testa alla classifica, ha vinto la Juventus al quinto posto e ha vinto il Napoli proprio contro il Diavolo nel posticipo del Lunedì dell'Angelo al Maradona per 1-0. Una partita brutta e con poche emozioni, decisa da un tiro di Politano da pochi metri dalla porta di Maignan che ha condannato i rossoneri al terzo posto, scavalcati proprio dagli azzurri. Ora Allegri conserva cinque punti sul quarto posto e sei lunghezze sul quinto.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 72
Napoli 65
Milan 63
Como 58
Juventus 57
Roma 54
Atalanta 53
Bologna 45
Lazio 44
Sassuolo 42
Udinese 40
Torino 36
Parma 35
Genoa 33
Fiorentina 32
Cagliari 30
Cremonese 27
Lecce 27
Hellas Verona 18
Pisa 18
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