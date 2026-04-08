La scomparsa di Mircea Lucescu: il messaggio di cordoglio del Milan

La scomparsa di Mircea Lucescu: il messaggio di cordoglio del MilanMilanNews.it
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Oggi alle 10:08News
di Enrico Ferrazzi

Il mondo del calcio piange in queste ore Mircea Lucescu, ex allenatore, tra le altre, di Pisa, Brescia e Inter, che è scomparso nella giornata di ieri. Anche il Milan, attraverso X, ha pubblicato un messaggio di cordoglio per l'allenatore rumeno: "L'AC Milan ricorda con affetto Mircea Lucescu, un vero uomo di calcio e un avversario leale in molte partite. Il Club esprime le sue più sentite condoglianze e si stringe alla famiglia in questo momento difficile". 