La scomparsa di Mircea Lucescu: il messaggio di cordoglio del Milan
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Il mondo del calcio piange in queste ore Mircea Lucescu, ex allenatore, tra le altre, di Pisa, Brescia e Inter, che è scomparso nella giornata di ieri. Anche il Milan, attraverso X, ha pubblicato un messaggio di cordoglio per l'allenatore rumeno: "L'AC Milan ricorda con affetto Mircea Lucescu, un vero uomo di calcio e un avversario leale in molte partite. Il Club esprime le sue più sentite condoglianze e si stringe alla famiglia in questo momento difficile".
AC Milan fondly remembers Mircea Lucescu, a true man of football and a fair opponent in many matches. The Club expresses its deepest condolences and stands close to his family at this difficult time. pic.twitter.com/93WOp29hF8— AC Milan (@acmilan) April 8, 2026
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