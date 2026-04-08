Milan, il nuovo obiettivo fissato da Allegri: mancano 4 vittorie per la Champions

Milan, il nuovo obiettivo fissato da Allegri: mancano 4 vittorie per la ChampionsMilanNews.it
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Oggi alle 11:30News
di Enrico Ferrazzi

Il calo di rendimento del Milan nelle ultime settimane è sotto gli occhi di tutti e certificato anche dai punti raccolti nel girone di ritorno: appena 21 e quinti posto nella classifica della seconda parte di campionato. Abbandonato il sogno scudetto dopo la sconfitta di Napoli, Max Allegri ha tracciato la nuova via: per conquistare la qualificazione alla Champions League della prossima stagione servono quattro vittorie nelle ultime sette giornate di campionato. "Liquidato il capitolo scudetto, dobbiamo pensare esclusivamente alla zona Champions e realizzare 4 successi nelle prossime sette" il nuovo obiettivo fissato da Allegri.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO 31 GIORNATE

Inter 72 
Napoli 65
Milan 63
Como 58
Juventus 57
Roma 54
Atalanta 53
Bologna 45
Lazio 44
Sassuolo 42
Udinese 40
Torino 36
Parma 35
Genoa 33
Fiorentina 32
Cagliari 30
Cremonese 27
Lecce 27
Hellas Verona 18
Pisa 18