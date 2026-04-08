L'ex allenatore di Kostic descrive così, dal punto di vista caratteriale, il nuovo acquisto del Milan

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Il Milan ha messo le mani sul nuovo talento del calcio balcanico: durante la sosta è stato ufficializzato l'acquisto, a partire dalla prossima stagione, di Andrej Kostic. Il centravanti classe 2007 sarà aggregato inizialmente a Milan Futuro ma avrà anche l'occasione di dimostrare il suo talento in prima squadra. A farlo conoscere meglio ci ha pensato uno dei suoi primi allenatori, Ivan Brnovic che lo ha avuto al Buducnost e che è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Ivan Brnovic che racconta Kostic ai tifosi del Milan: "Andrej è un ragazzo meraviglioso, riservato, modesto e ben educato. In campo ha una grande etica del lavoro, esegue ogni esercizio con la massima intensità e ha grande voglia di migliorare. Ha grande velocità e forza, attacca bene gli spazi in profondità. Se ha la palla tra i piedi quando è rivolto verso la porta non aspettatevi un assist, ma vedere la palla in rete nei successivi 2-3 secondi. Deve lavorare ancora molto quando si trova lontano dalla porta, soprattutto sulle sponde e nel giocare con i compagni, oltre a migliorare tecnicamente. Credo che al Milan lavoreranno soprattutto su questi aspetti, dategli tempo e crescerà. Per come gioca, mi ricorda Pippo Inzaghi, solo più strutturato fisicamente. È sempre al limite del fuorigioco e fa di tutto per segnare. Finora ha segnato il più delle volte da subentrato, quindi da questo punto di vista mi ricorda soprattutto Ole Gunnar Solskjaer”.