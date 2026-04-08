L'ex allenatore di Kostic descrive così, dal punto di vista caratteriale, il nuovo acquisto del Milan

L'ex allenatore di Kostic descrive così, dal punto di vista caratteriale, il nuovo acquisto del MilanMilanNews.it
Oggi alle 13:00News
di Francesco Finulli

Il Milan ha messo le mani sul nuovo talento del calcio balcanico: durante la sosta è stato ufficializzato l'acquisto, a partire dalla prossima stagione, di Andrej Kostic. Il centravanti classe 2007 sarà aggregato inizialmente a Milan Futuro ma avrà anche l'occasione di dimostrare il suo talento in prima squadra. A farlo conoscere meglio ci ha pensato uno dei suoi primi allenatori, Ivan Brnovic che lo ha avuto al Buducnost e che è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Ivan Brnovic che racconta Kostic ai tifosi del Milan: "Andrej è un ragazzo meraviglioso, riservato, modesto e ben educato. In campo ha una grande etica del lavoro, esegue ogni esercizio con la massima intensità e ha grande voglia di migliorare. Ha grande velocità e forza, attacca bene gli spazi in profondità. Se ha la palla tra i piedi quando è rivolto verso la porta non aspettatevi un assist, ma vedere la palla in rete nei successivi 2-3 secondi. Deve lavorare ancora molto quando si trova lontano dalla porta, soprattutto sulle sponde e nel giocare con i compagni, oltre a migliorare tecnicamente. Credo che al Milan lavoreranno soprattutto su questi aspetti, dategli tempo e crescerà. Per come gioca, mi ricorda Pippo Inzaghi, solo più strutturato fisicamente. È sempre al limite del fuorigioco e fa di tutto per segnare. Finora ha segnato il più delle volte da subentrato, quindi da questo punto di vista mi ricorda soprattutto Ole Gunnar Solskjaer”. 