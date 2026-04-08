Bianchin: "Allegri ha bocciato le punte? No, non attacca mai i suoi giocatori e non comincia certo questa volta"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso sulla Gazzetta dello Sport commentando le parole di Allegri post Napoli-Milan: "L’analisi della partita di Allegri è… da Allegri: “Una gara in cui ci sono state poche occasioni, una di quelle partite in cui capivi che un episodio l'avrebbe decisa. Nel secondo tempo dovevamo essere più veloci a tirare in porta. Nkunku ha avuto due occasioni favorevoli, uno come lui deve fare gol o almeno prendere la porta. Nel primo tempo invece abbiamo recuperato 3-4 palloni in buona posizione, ma abbiamo sbagliato tecnicamente con la precisione. Bisogna assolutamente migliorare e rimanere sereni”.

Vi sembra una bocciatura delle punte? No, non pensateci. Allegri non attacca mai i suoi giocatori e non comincia certo questa volta: “Nkunku e Fullkrug hanno fatto una buona partita, tutta la squadra è stata brava”. Certo, una novità c'è. Dazn chiede ad Allegri se il tridente possa essere una soluzione dal primo minuto e Max per la prima volta dà un’apertura concreta: “Potremo vederlo dal primo minuto ma dipende dalla condizione. Pulisic ha fatto venerdì il primo allenamento, Leao è rimasto fermo per 12 giorni e ha fatto due mezzi allenamenti… Potevo magari decidere di spaccare prima la partita, al 70', ma l'ho portata avanti così: i giocatori devono essere in buona condizione per farlo… e Rafa purtroppo in stagione ha avuto tanti problemi fisici”. Il finale, certo, è stato triste: il Milan ha attaccato solo dopo aver preso gol e non è mai stato davvero pericoloso. Parate difficili di Milinkovic: nessuna".