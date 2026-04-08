Il Milan domina nella classifica... delle multe: altri 25.000 euro per ritardo a Napoli

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Altro weekend, altra multa per il Milan: verrebbe da dire così, dal momento che anche dalla trasferta di Napoli, disastrosa per il risultato emerso dal campo, i rossoneri sono tornati con l'ennesima sanzione pecuniaria sul groppone. Il Giudice Sportivo, infatti, nella sua sentenza emessa il giorno dopo la partita, ha inflitto una multa di 25.000 euro alla società di via Aldo Rossi per "avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata".

Non si tratta certo di un caso isolato, anzi, come si legge nel comunicato l'infrazione è reiterata continuata. Non è un caso allora che il Milan domini la classifica delle multe tra le squadre di Serie A, una graduatoria curata dai colleghi di Calcio e Finanza. Ai rossoneri sono stati comminati 146.500 euro di multa nell'arco di questa stagione: nessuno come i rossoneri. Di questi, ben 132.000 euro sono causati da ritardi nel rientro in campo nel primo o secondo tempo.

Di seguito il post con la classifica completa: