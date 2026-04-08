Allegri le ha provate tutte: ma quale coppia d’attacco ha funzionato davvero?

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Nel corso della stagione Massimiliano Allegri ha provato diverse combinazioni offensive, cercando la coppia giusta per dare al Milan più peso, continuità e varietà negli ultimi metri. I numeri raccontano un quadro interessante: ci sono tandem che hanno funzionato bene ma su un campione troppo ridotto, e altri che invece, pur senza fuochi d'artificio costanti, hanno dato rispote più solide nel tempo. Se l'obiettivo è capire quale coppia abbia realmente convinto, allora bisogna tenere insieme rendimento, continuità e impatto complessivo.

Nkunku-Leao è la coppia che ha dato più garanzie

La combinazione, numeri alla mano, che oggi sembra aver funzionato meglio è quella composta da Christopher Nkunku e Rafael Leao. In 7 partite sono arrivate 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, con 4 gol (tutti di Leao) e 3 assist complessivi (uno per Nkunku a Leao nella vittoria di Cremona). È la coppia che unisce il miglior equilibrio tra produzione offensiva, continuità di risultati e numero di giocate. Non è solo una questione di statistiche pure: è anche l'intesa tra un giocatore più associativo e uno più devastante nell'uno contro uno, al netto di tutte le difficltà che entrambi i giocatori stanno riscontrando in questa stagione. Anche Leao-Pulisic, la coppia più attesa di tutte, con 8 partite, 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte ha dato, almeno numericamente, buone risposte, ma sul piano realizzativo il dato dei 5 gol complessivi racconta una coppia più pulita che realmente dominante.

Gli altri incastri: segnali interessanti, ma campioni troppo piccoli

Dietro a queste due coppie ci sono altre soluzioni intriganti, ma ancora (troppo) poco testate. Nkunku-Loftus-Cheek ha prodotto 2 vittorie e 3 gol in altrettante partite, mentre Gimenez-Nkunku ha portato una vittoria e 2 gol in una sola uscita. Anche Leao-Saelemaekers ha vinto e segnato subito, ma su una partita sola è impossibile parlare di certezza tecnica. Più deludente, invece, il rendimento della coppia Gimenez-Leao, ferma a 2 pareggi e un gol in altrettante gare.

In sintesi: la coppia più credibile oggi è Nkunku-Leao, la più promettente da sviluppare Nkunku-Gimenez, ma questo Milan non ha tempo per altri esperimenti. Sorge quindi spontaneo domandarsi: al netto di questi numeri, quale coppia offensiva ha davvero funzionato?