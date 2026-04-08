Biasin: "Il Milan forse poteva giocare meglio ma ha portato a casa il massimo dei punti"

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Il Milan è uscito sconfitto dalla trasferta contro il Napoli del "Maradona", una gara che, complice il sorpasso al secondo posto in classifica dei partenopei, ha lasciato più di qualche scoria nell'ambiente rossonero che ha assistito alla terza sconfitta nelle ultime sei gare. In molti hanno preso di mira Massimiliano Allegri che, in quanto allenatore, ha sicuramente la sua fetta di responsabilità. Ma non bisogna esagerare, almeno secondo Fabrizio Biasin che difende il tecnico rossonero nel suo Editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.com.

Il pensiero di Biasin sul Milan: "Il Milan perde a Napoli e riparte la rumba su Allegri che "non va bene" e "gioca malissimo" e "Allegri out". Le solite cose, tutte francamente stucchevoli. Il Milan lavorerà per giocare meglio come è doveroso che sia, ma le sue prospettive di miglioramento passano più da mercati assennati che dalle scelte del tecnico. Una squadra che nell'ultimo anno in attacco ha investito milioni e milioni e milioni su Gimenez, Fullkrug, Nkunku e da questi ha ottenuto praticamente zero, è una squadra che forse poteva giocare meglio ma, di sicuro, ha portato a casa il massimo dei punti".