Goretzka a Milan o Juventus? Khedira non è convinto: il motivo

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Nelle ultime settimane, per non dire mesi, si è parlato molto di un possibile approdo di Leon Goretzka in Serie A. Il centrocampista tedesco classe 1995 saluterà il Bayern Monaco al termine di questa stagione, quando il suo contratto giungerà al naturale termine: club e calciatore hanno già ufficializzato la separazione e nel resto di Europa si sono rincorse voci o indiscrezioni. In Italia il Milan e la Juventus sono molto forti sul calciatore, con il Napoli sullo sfondo; a gennaio ci ha provato anche l'Atletico Madrid ma molte altre squadre potrebbero aggiungersi o addirittura già star lavorando sotto traccia.

In questo contesto ha espresso la sua opinione in merito un ex del nostro campionato come Sami Khedira, ex centrocampista della Juventus e che ha giocato con Goretzka in Nazionale. Opinionista su Sky Sport, l'ex calciatore bianconero ha parlato così: "Goretzka per Milan o Juve? Grande persona, giocatore forte. Ma meglio un giovane che viene su dal vivaio".