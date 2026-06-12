Pulisic su McKennie: "Siamo cresciuti insieme, ora entrambi al top in Italia"

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Christian Pulisic ha parlato dello speciale rapporto con Weston McKennie a poche ore dall'esordio nel Mondiale di casa con gli Stati Uniti

Nella notte italiana, alle 3, si giocherà la quarta gara dei Mondiali: gli Stati Uniti padroni di casa ospiteranno il Paraguay che torna a un Mondiale per la prima volta dopo 12 anni dall'ultima volta. A guidare l'attacco della nazionale a stelle e strisce, con il numero 10 sulle spalle, ci sarà Christian Pulisic, attaccante del Milan e giocatore più rappresentativo del suo paese. Insieme a lui, tra i veterani e simboli, anche Weston McKennie, avversario in Serie A ma grande amico e compagno in Nazionale. Pulisic ha parlato di McKennie nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

PULISIC E IL RAPPORTO CON WESTON MCKENNIE

Christian Pulisic sul rapporto speciale con Weston McKennie: "Siamo davvero cresciuti insieme, ora siamo entrambi in Italia al top, io al Milan e lui alla Juve, ma soprattutto difendiamo ancora insieme la nostra nazionale. Quando affronti una partita così importante, con la pressione dell’esordio in un Mondiale, ti aiuta guardarti accanto e vedere ragazzi che conosci da quando avevi 13 o 14 anni. Vuoi lottare come loro, non deluderli, coprirgli le spalle. È con questo spirito che arriviamo al Mondiale di casa"