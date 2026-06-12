Il 3 luglio torna a Gallipoli il "Festival del Milanismo" per la sua seconda edizione

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A Gallipoli il prossimo 3 luglio ci sarà la seconda edizione del "Festival del Milanismo", organizzato dal Milan Club locale

Dopo la prima edizione del 2018, il 3 luglio torna a Gallipoli il Festival del Milanismo, l'evento dedicato alla passione rossonera che riunirà tifosi, Milan Club della provincia di Lecce e del resto d'Italia, accomunati da una profonda passione per i colori rossoneri.

Organizzato dal Milan Club Gallipoli, il Festival, soprattutto in questo particolare momento della storia dell'AC Milan, rappresenta un'occasione unica di incontro, aggregazione e condivisione dei valori che da sempre contraddistinguono il popolo rossonero. L'iniziativa si svolgerà nella splendida cornice del Gallipoli Resort – Garibaldi Hotels e vedrà la partecipazione dell'Ospite d'Onore Serginho, leggenda del Milan e simbolo di un'epoca vincente, oltre a Stefano Ravaglia, giornalista, scrittore e fondatore della community "Tradizione Rossonera", Vincenzo Matrone, volto noto di Sportitalia e Telenova e tra i giornalisti più vicini al mondo Milan, e Simone Matrone, giornalista pubblicista che collabora con Sportitalia e Telenova.

Il programma prenderà il via nella prima serata con una serie di attività dedicate ai partecipanti, tra cui una mostra itinerante a cielo aperto con cimeli rossoneri, momenti di intrattenimento, animazione dedicata ai bambini, esposizioni tematiche e iniziative che accompagneranno il pubblico in un clima sereno e all'insegna della passione rossonera. Momento centrale della manifestazione sarà il talk show serale, condotto dal giornalista sportivo Bruno Conte, che guiderà ospiti e pubblico in un viaggio tra emozioni, racconti, aneddoti e grande passione rossonera. La serata proseguirà con una cena conviviale che vedrà protagonisti ospiti e partecipanti, in un'autentica atmosfera di amicizia e milanismo.

"Il Festival del Milanismo nasce con l'obiettivo di creare un momento di unione tra i tifosi rossoneri di ogni generazione e provenienza. Vogliamo celebrare soprattutto i valori di amicizia, appartenenza e condivisione che caratterizzano la nostra grande famiglia rossonera, valorizzando lo sport soprattutto tra i più piccoli", dichiara Giovanni Greco, Presidente del Milan Club Gallipoli. L’evento si conferma un appuntamento molto atteso del panorama associativo rossonero del Sud Italia, contribuendo a promuovere il territorio di Gallipoli e del Salento attraverso lo sport, il turismo e la cultura dell'aggregazione.

Il Festival vuole farsi portavoce del sentimento e delle aspettative di migliaia di tifosi che continuano a sostenere il Milan con passione, sacrificio e senso di appartenenza. Un popolo che percorre centinaia di chilometri per seguire la squadra, riempie gli stadi in ogni competizione e mantiene vive le attività dei Milan Club in tutta Italia. In rappresentanza del popolo rossonero, dal Festival del Milanismo partirà un messaggio chiaro rivolto alla società: il desiderio di vedere il Milan tornare stabilmente ai livelli che la sua storia leggendaria impongono. Un richiamo alle ambizioni che hanno sempre contraddistinto il Club e alla necessità di una visione societaria chiara con un progetto solido, all’altezza del nome AC Milan.