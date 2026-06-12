Pulisic inizia il Mondiale: "Rispetto a 4 anni fa sono cresciuto, anche in Italia"

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Pronto per iniziare il Mondiale di casa con gli Stati Uniti, Christian Pulisic del Milan ha riflettuto sui cambiamenti dall'ultimo Mondiale a oggi

Christian Pulisic è pronto per l'attesissimo debutto Mondiale con gli Stati Uniti che quest'anno, insieme a Messico e Canada, fanno gli onori di casa. La gara si giocherà nella notte italiana, alle ore 3, e vedrà la Nazionale a stelle e strisce affrontare il Paraguay. Una grande occasione per il calcio americano e in particolare per lo stesso attaccante del Milan che è il giocatore più rappresentativo del paese. Alla Gazzetta dello Sport, da cui è stato intervistato, Pulisic ha raccontato i cambiamenti dall'ultimo Mondiale di quattro anni fa a oggi.

PULISIC: "RISPETTO A 4 ANNI FA SONO CRESCIUTO, ANCHE IN ITALIA"

Christian Pulisic racconta di come gli Stati Uniti arrivano il Mondiale e di come è personalmente maturato rispetto a quattro anni fa: "Non abbiamo paura, questo è il nostro momento. Vogliamo essere una vera forza in questo Mondiale, capace di giocarsela con tutti. Rispetto all'ultima volta? Mi sento un po’ più rilassato, l’esperienza mi ha calmato e il fatto di essere a casa nostra aiuta. Ma poi penso di essere un giocatore migliore rispetto a 4 anni fa in Qatar: sono cresciuto molto sotto tutti gli aspetti, anche in Italia".