Pulisic inizia il Mondiale: "Rispetto a 4 anni fa sono cresciuto, anche in Italia"
Christian Pulisic è pronto per l'attesissimo debutto Mondiale con gli Stati Uniti che quest'anno, insieme a Messico e Canada, fanno gli onori di casa. La gara si giocherà nella notte italiana, alle ore 3, e vedrà la Nazionale a stelle e strisce affrontare il Paraguay. Una grande occasione per il calcio americano e in particolare per lo stesso attaccante del Milan che è il giocatore più rappresentativo del paese. Alla Gazzetta dello Sport, da cui è stato intervistato, Pulisic ha raccontato i cambiamenti dall'ultimo Mondiale di quattro anni fa a oggi.
PULISIC: "RISPETTO A 4 ANNI FA SONO CRESCIUTO, ANCHE IN ITALIA"
Christian Pulisic racconta di come gli Stati Uniti arrivano il Mondiale e di come è personalmente maturato rispetto a quattro anni fa: "Non abbiamo paura, questo è il nostro momento. Vogliamo essere una vera forza in questo Mondiale, capace di giocarsela con tutti. Rispetto all'ultima volta? Mi sento un po’ più rilassato, l’esperienza mi ha calmato e il fatto di essere a casa nostra aiuta. Ma poi penso di essere un giocatore migliore rispetto a 4 anni fa in Qatar: sono cresciuto molto sotto tutti gli aspetti, anche in Italia".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan