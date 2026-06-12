Il giovane Kostic ha le idee chiare: vuole subito un posto in prima squadra

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Il giovane centravanti montenegrino Andrej Kostic, classe 2007 e al Milan dal prossimo 1° luglio, ha le idee chiare su quando conquistarsi il Diavolo

Lo scorso 31 marzo il Milan comunicava ufficialmente di aver acquistato a titolo definitivo Andrej Kostic, giovane attaccante montenegrino classe 2007, in arrivo dal Partizan Belgrado. Un accordo stipulato sul nascere della primavera e che si concretizzerà il 1° luglio quando il baby centravanti diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Milan. Nonostante la carta di identità, Kostic ha disputato 42 gare totali con la prima squadra del Partizan in questa stagione e ha segnato ben 12 gol, collezionando anche qualche presenza e 1 gol nelle qualificazioni di Europa e Conference League.

MILAN, IL PIANO DEL GIOVANE KOSTIC

Dal 1° luglio per Andrej Kostic tutto cambierà ma il giocatore sbarcherà a Milano e successivamente a Milanello con le idee molto chiare. Come scrive il Corriere dello Sport, il calciatore è pronto a mettersi a disposizione di chiunque sarà il tecnico sin dal 12-13 luglio, quando la squadra si radunerà a Milanello per iniziare la stagione. Successivamente l'obiettivo è quello di partire per la tournée e giocare le amichevoli, sfruttando le assenze dei Nazionali. Potendo giocare le amichevoli, che saranno di tutto rispetto con Celtic, Inter, Chelsea e Manchester United, la speranza di Kostic è quella di strappare già un posto in prima squadra.