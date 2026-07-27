Il Milan e un centrocampo da sfoltire: ecco chi rischia il posto

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La tournée servirà anche a capire chi non farà più parte del nuovo Milan. Una parte di questa potatura della rosa dovrebbe avvenire anche a centrocampo

Con il test disputato contro il Celtic si è aperta ufficialmente la nuova stagione del Milan, ma è la tournée tra Australia e Indonesia a rappresentare il vero cuore della preparazione estiva.

La squadra di Rúben Amorim avrà infatti l'opportunità di proseguire il lavoro iniziato durante il ritiro, affrontando una serie di impegni che serviranno a migliorare condizione fisica, automatismi e organizzazione di gioco. In questa fase ogni partita assume un valore particolare, perché permette al tecnico di verificare sul campo i progressi della squadra e di coinvolgere tutti gli elementi della rosa.

Grande attenzione sarà riservata anche ai giovani e ai nuovi acquisti, chiamati a inserirsi rapidamente in un gruppo che punta a farsi trovare pronto per l'inizio della stagione. La tournée sarà quindi uno snodo fondamentale nel percorso di crescita del Milan, che cercherà di trasformare il lavoro quotidiano in certezze da portare nelle prime gare ufficiali.

La tournée servirà anche a capire chi non farà più parte del nuovo Milan. Una parte di questa potatura della rosa dovrebbe avvenire anche a centrocampo, dove il rinnovo di Modric e la conferma di Rabiot in aggiunta a Jashari e Comotto mette alla porta almeno 3 elementi. Come riporta Tttosport, chi può partire è Yunus Musah, apparso inadatto alle richieste di Amorim così come Ruben Loftus-Cheek. Ricci si giocherà una buona fetta di conferma nelle prossime settimane.