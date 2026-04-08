Pistocchi: "Il Milan di Allegri va a Napoli con una sola punta e tiene in panca Pulisic, Leao e Gimenez. Risultat? Perde 1-0 per due errori difensivi"
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Maurizio Pistocchi, giornalista, si è così espresso su X commentando Napoli-Milan: "Il Milan di Allegri va a Napoli con una sola punta, Fullkrug, con Nkunku esterno sinistro sempre a metà campo, tiene in panca Pulisic, Leao e Gimenez fino all’83esimo. Risultato? Perde 1-0 (Politano) per un doppio errore difensivo (Fofana e De Winter) senza fare un tiro in porta e va a -9 dall’Inter. Chi dice che vincere è l’unica cosa che conta, quando perde non sa mai cosa dire. Però l’Italia vota Allegri".
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