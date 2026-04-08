Pato racconta le sensazioni del suo primo ingresso nello spogliatoio del Milan

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Alexandre Pato, ex attaccante del Milan rimasto molto legato ai colori rossoneri così come i tifosi al suo talento, è stato protagonista nei giorni scorsi di un'evento organizzato da Fondazione Milan, con cui collabora attivamente, in quel di New York, con alcuni bambini e ragazzini della metropoli statunitense. In quest'occasione il brasiliano è stato intervistato in esclusiva dai colleghi americani di CBS Sports Golazo, parlando della sua esperienza rossonera e del suo amore per il Diavolo che non è mai cambiato. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il racconto di Pato del suo primo "assaggio" di Milanello, con tanti campioni di livello mondiale che lo hanno accolto: "Quando sono arrivato all'AC Milan, sono entrato nello spogliatoio da solo. Ho visto le foto e i nomi sopra gli armadietti e ho pensato: "Wow". Davanti a me c'erano Kaká, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Maldini... e c'era anche Ronaldo al mio fianco! Mi sono detto: "Wow, devo darmi un contegno, giocare bene e non bere troppo". È stato incredibile".