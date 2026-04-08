Milan, il 15 agosto agosto 2026 amichevole contro il Manchester United in Polonia

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Il The Athletic, elencando gli impegni estivi del Manchester United, ha rivelato che il 15 agosto ci sarà un'amichevole contro il Milan in Polonia, a Breslavia. Ferragosto nell'est Europa per i rossoneri, che una settimana dopo, il weekend del 23 agosto, comincerà il percorso nella Serie A 26/27

AC MILAN TORNA IN AUSTRALIA PER IL PRE-SEASON TOUR 2026

Rossoneri a Perth per il terzo anno consecutivo per preparare la prossima stagione sportiva

AC Milan torna in Australia per il Pre-Season Tour 2026, che sarà parte del percorso di preparazione della Prima Squadra maschile in vista della prossima stagione sportiva. In questa occasione, i rossoneri affronteranno l'Inter portando il Derby di Milano oltre i confini nazionali.

Si rafforza così ulteriormente il rapporto longevo e profondo tra AC Milan e l'Australia Occidentale, che accoglierà il Club a Perth per il terzo anno consecutivo dopo aver ospitato le partite contro la Roma nel maggio 2024 e contro il Perth Glory nel luglio 2025, generando nuove opportunità anche la prossima estate. La squadra potrà infatti allenarsi in strutture all'avanguardia e preparare al meglio gli impegni ufficiali, mentre fuori dal campo avrà l'occasione di riabbracciare i tanti tifosi presenti sul territorio e coinvolgere una community appassionata e in costante crescita nel continente.

Il Derby contro l'Inter si inserisce in un calendario di incontri estivi contro avversari di prestigio che toccherà diversi Paesi e i cui dettagli saranno comunicati prossimamente.