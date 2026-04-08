Accommando sicuro: “Comotto giocatore interessante, intelligente e bello da vedere. Su Liberali il dubbio è il fisico”
Durante l'ultima puntata del podcast Tutti in the box, l'esperto di calciomercato di Sportmediaset e il telecronista di DAZN Orazio Accomando ha parlato di due giovani che nell'ambiente rossonero si conoscono molto bene: il primo è Mattia Liberali, in forza al Catanzaro, mentre il secondo è Christian Comotto, attualmente in prestito allo Spezia e quindi ancora di proprietà rossonera. Queste le sue parole:
Su Liberali: "Il dubbio secondo me ingiustificato ma purtroppo il calcio ormai va in quella direzione è dato dalla struttura fisica perchè o sei un fuoriclasse tipo Wirtz, Foden, sta gente qua, o rischi di pagare. È il discoros dei giocatori di talento, cosa che è Liberali, ma è troppo leggero".
Su Comotto: "È un giocatore di prospettiva, interessante se mette più muscoli, ma perchè il ruolo glie lo chiede, può essere un giocatore forte. È uno che ha gamba e anche pulito tecnicamente. Ha coraggio, forse pecca nella fase realizzativa. È molto intelligente, anche bello da vedere, però è leggerino"
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