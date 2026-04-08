Sabatini Su Napoli-Milan: “Partita strategica, Conte l’ha vinta con i cambi”

Sabatini Su Napoli-Milan: “Partita strategica, Conte l’ha vinta con i cambi”MilanNews.it
Oggi alle 20:50News
di Andrea La Manna

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la sconfitta dei rossoneri per mano degli azzurri di Antonio Conte, sconfitta che fa scivolare il Milan in terza posizione o le elimina definitivamente dalla lotta scudetto. Queste le sue parole: 

"E così dopo una stagione che ad un certo punto sembrava da incubo, il Napoli torna a sognare. Smette di sognare il Milan che confeziona una partita dignitosa risolta a dieci minuti dalla fine con due cambi dalla panchina del Napoli. Nel momento di massima emergenza Conte si è trovato senza Hojlund che non poteva giocare, con Giovane che aveva terminato tutte le energie, ecco che Conte si è sistemato con le due ali. Il Milan ha avuto delle occasioni in cui gli attaccanti sono inciampati e non sono riusciti a concludere. Una partita all'altezza del campionato italiano, senza tante occasioni, senza tanti gol ma con tanta tattica e strategia".