Sabatini Su Napoli-Milan: “Partita strategica, Conte l’ha vinta con i cambi”

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Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la sconfitta dei rossoneri per mano degli azzurri di Antonio Conte, sconfitta che fa scivolare il Milan in terza posizione o le elimina definitivamente dalla lotta scudetto. Queste le sue parole:

"E così dopo una stagione che ad un certo punto sembrava da incubo, il Napoli torna a sognare. Smette di sognare il Milan che confeziona una partita dignitosa risolta a dieci minuti dalla fine con due cambi dalla panchina del Napoli. Nel momento di massima emergenza Conte si è trovato senza Hojlund che non poteva giocare, con Giovane che aveva terminato tutte le energie, ecco che Conte si è sistemato con le due ali. Il Milan ha avuto delle occasioni in cui gli attaccanti sono inciampati e non sono riusciti a concludere. Una partita all'altezza del campionato italiano, senza tante occasioni, senza tanti gol ma con tanta tattica e strategia".