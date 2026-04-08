Padovano sul Milan: "Bisogna fare una statua ad Allegri e Tare, con la squadra che hanno essere lì è un miracolo"

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A TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore Michele Padovano, il quale sul futuro della panchina dell'Italia e sul Milan ha dichiarato:

Conte si autocandida a ruolo di ct. Che ne pensa? E chi potrà sostituirlo a Napoli?

"Sono di parte perché stimo molto Conte, lui si è autocandidato e ha fatto bene. Credo che vincenti come lui non ce ne siano. E poi lui è molto bravo dove c'è da ricostruire. Bisognerà ricostruire da zero qui, è troppi anni che siamo fuori dal giro che conta. lo ci credo che possa tornare, ha un ottimo ricordo dell'esperienza in Nazionale, dove fece benissimo. Al Napoli vedrei bene Grosso. Ha fatto il percorso giusto, è diventato uno che si è meritato sul campo la grande opportunità. E anche Italiano è un altro candidato forte, perché è stato cercato anche in passato, ma dico Grosso perché è un predestinato".

Milan che segna poco: quale il motivo?

"Credo che quest'anno bisogna fargli una statua ad Allegri e Tare. Con la squadra che hanno essere lì è un miracolo. Hanno avuto la bravura di prendere Rabiot e Modric che hanno aggiustato molto cose. Sono cose che mancano alla Juve, giocatori di esperienza che ti fanno crescere il gruppo".