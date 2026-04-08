Pellegatti non ci sta: “In giro è pieno di gufi, sono gli anti-allegriani. Spero che il Milan reagisca”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle tante critiche che sono piovute a Massimiliano Allegri dopo la sconfitta di Napoli da tutte quelle persone che si definiscono anti-allegriane per eccellenza. Questo il suo commento:
"Vedo in giro pieno di gufi, pieno di gufi che si augurano che il Milan arrivi quinto o sesto. Non tanto perchè non amino il Milan, perchè siano contro il Milan, sono tutti gli anti-allegriani. Non pareva vero loro dire che il Milan è più vicino al quinto che al primo posto. Però risulta anche a me difficile, complicato, mettermi lì a paladino dei ragazzi, di Allegri, perchè se non vengono i risultati per me è difficile. Ho un arma che però rimane spuntata, ecco perchè mi auguro che il Milan riesca a trovare in questo finale, quelle poche energie residue per riuscire a lottare per arrivare secondo oppure terzo ma in maniera totalmente dignitosa".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan