Fallimento Italia, Donnarumma quasi in lacrime: "Serve andare avanti, anche se fa male, davvero molto male"

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In un'intervista concessa a Sky Sport un Gigio Donnarumma visibilmente emozionato parla del fallimento Mondiale dell'Italia:

"Sono stati giorni molto duri e faticosi, come d'altronde per tutti gli italiani. Tutti ci tenevamo tanto ad andare al Mondale, purtroppo non ce l’abbiamo fatta e c'è da accettarlo. Serve andare avanti, anche se fa male, davvero molto male. Nei primi giorni ho fatto molta fatica a metabolizzare, ma la verità è che bisogna ripartire, andare avanti e reagire. Abbiamo quattro anni davanti, adesso prima di pensare al prossimo Mondiale ci sono altri tornei come Europei e Nations League in mezzo".

Sulla presunta richiesta di un premio per il passaggio dei play off: "Sono rimasto ferito dai commenti e dalle parole uscite su presunti premi che avremo richiesto. Da capitano non ho mai chiesto un euro alla Nazionale italiana. Quello che fa la Nazionale, come in ogni competizione, è fare un regalo ai calciatori che si qualificano per un torneo. Solo questo, nessuno ha mai chiesto niente alla federazione: il nostro regalo era andare al Mondiale e non ce l’abbiamo fatta. Mi ha fatto male quello che è uscito, ripeto, nessuno ha mai chiesto premi".