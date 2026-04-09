Como, registrata perdita di circa 132 milioni di euro nella stagione 2024-25

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Il Como ha registrato una perdita di circa 132 milioni di euro nella stagione 2024-25, come emerge dal prospetto pro-forma redatto per ottenere la licenza UEFA.

Nel corso dell’esercizio, il socio Sent Entertainment Limited ha sostenuto in modo significativo la società, versando complessivamente quasi 167 milioni di euro: 133,55 milioni destinati alla copertura delle perdite e 33,233 milioni accantonati in riserva straordinaria. Il socio ha inoltre monitorato costantemente la situazione patrimoniale e finanziaria del club. Gli amministratori, dal canto loro, ritengono che il gruppo disponga delle risorse necessarie per proseguire l’attività e hanno quindi redatto il prospetto secondo il principio della continuità aziendale.

Sul fronte dei ricavi, il fatturato per il 2024-25 si attesta a 62,236 milioni di euro, a fronte però di oneri complessivi pari a 194,3 milioni. Una parte rilevante dei ricavi proviene dai diritti televisivi (circa 3,8 milioni), mentre le plusvalenze raggiungono quota 5,1 milioni. Le sponsorizzazioni contribuiscono per 6,7 milioni, mentre i ricavi da gare e abbonamenti incidono per meno del 10%, attestandosi intorno ai 6 milioni.

Il valore della produzione è cresciuto di circa 50,4 milioni rispetto alla stagione precedente, grazie soprattutto alla promozione in Serie A. Tuttavia, nello stesso periodo si è registrato un aumento ancora più marcato dei costi, pari a circa 130 milioni di euro.