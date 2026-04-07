Juve, lesione al soleo per Vlahovic. Il serbo può saltare il Milan

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La Juventus ha comunicato l'entità dei problemi riscontrati da Dusan Vlahovic e Mattia Perin. Entrambi i calciatori hanno dato forfait durante il riscaldamento di Juventus-Genoa di ieri pomeriggio:

"Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo.

Anche Mattina Perin, sostituito durante l'intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.

Vasilije Adzic, dopo l'infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione".

Data la natura dell'infortunio di Vlahovic è possibile che il serbo possa saltare Milan-Juventus del 26 aprile.